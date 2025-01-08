Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi Kent Lokantası’nda vatandaşlarla birlikte yemek yedi.

Geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Kent Lokantası, vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kent Lokantası, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye başkan yardımcılarını ağırladı.

"Kent Lokantasındaki askıda yemek uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine yemeklerimizi ulaştırabilirsiniz"

Vatandaşlarla birlikte yemek yiyen Başkan Subaşı, vatandaşlara afiyet olsun dileklerini ileterek, sohbet etti. Kent Lokantası’na olan yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Subaşı, kent lokantasındaki askıda yemek uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine yemeklerin ulaştırılabileceğini belirtti. Subaşı, "Kent Lokantamızda her gün vatandaşlarımızla soframızı ve bereketimizi paylaşıyoruz. Askıda yemek uygulaması ile tanımadığınız birisine bir tabak yemek uzatarak, paylaşmanın eşsiz mutluluğunu yaşayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da Kent Lokantası uygulamasından duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.