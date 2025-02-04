Kocaeli Büyükşehir’in “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı” projesindedöşenen rayların kaynakları yapılmaya başlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’ni modern ulaşım yatırımlarıyla geleceğe taşıyan Büyükşehir, toplam uzunluğu 3,8 kilometre olan “AlikahyaStadyum Tramvay Hattı” projesinde durmaksızın çalışıyor. Altyapısı tamamlanan güzergâhta döşenen rayların kaynakları yapılmaya başlandı.

TRAFİK RAHATLAYACAK, ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak projelerle daha yaşanabilir bir Kocaeli için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu kapsamda hem Alikahya trafiğini rahatlatmak hem de Kocaeli Stadı’na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı” projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplam uzunluğu 3 bin 800 metre olan projenin ilk etabı olan 1.4 kilometrelik bölümünün1 kilometrelik kısmı tamamlandı. Altyapısı tamamlanan bölümlerde ise döşenen rayların kaynakları yapılıyor.

RAY DÖŞEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Büyükşehir BelediyesiRaylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen tramvay hattı projesinde rayların döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Bu kapsamda altyapısı tamamlanan Fatma Seher Hanım Caddesi ile Albay Karaosmanoğlu Caddesi kesişiminden, Sultan Murat Caddesi ve trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu alt geçidinde raylar serilirken, bir yandan ise döşenen rayların kaynaklarıbüyük titizlikle yapılıyor. Yağmursuyu, içme suyu, atık su, elektrik ve telekom hattı çalışmalarının devam ettiği proje tamamlandığında ulaşım daha konforlu ve hızlı hale gelecek. Ayrıca bu çalışmalarla birlikte tramvay hattının 1 kilometrelikgüzergâhı da tamamlanmış olacak.

YAN YOLLARIN ALT VE ÜSTYAPILARI TAMAMLANIYOR

Alikahya Stadyum Tramvay Hattı projesinde yan yolların altyapı ve asfalt serim çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Hat güzergâhında trafik, çevre ve iklimden kaynaklanan deformasyona dayanıklıbitümlü temel asfalt ile binderasfalt tabakası serimi yapılıyor. Proje güzergâhında tramvay hattı üst yapı imalatları ile birlikte tramvay yan yol üst yapı ve tretuar imalatı çalışmaları aynı anda yürütülüyor. Bölgede gerekli kazı ve dolgu gibi zemin iyileştirilmelerinigerçekleştiren ekipler, kauçuk esaslı ray bağlantılarının katener sistemi parçalarının montajını yaparak rayları döşüyor.