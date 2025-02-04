Kocaeli’de yürütülen "Alikahya Stadyum Tramvay Hattı" projesinde döşenen rayların kaynakları yapılmaya başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplam uzunluğu 3,8 kilometre olan "Alikahya Stadyum Tramvay Hattı" projesinde çalışmalarını sürdürüyor. Toplam uzunluğu 3 bin 800 metre olan projenin ilk etabı olan 1.4 kilometrelik bölümünün 1 kilometrelik kısmı tamamlandı. Altyapısı tamamlanan bölümlerde ise döşenen rayların kaynakları yapılıyor. Altyapısı tamamlanan Fatma Seher Hanım Caddesi ile Albay Karaosmanoğlu Caddesi kesişiminden, Sultan Murat Caddesi ve trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu alt geçidinde raylar serilirken, bir yandan ise döşenen rayların kaynakları yapılıyor. Yağmursuyu, içme suyu, atık su ve elektrik hattı çalışmalarının devam ettiği proje tamamlandığında ulaşım daha konforlu ve hızlı hale gelecek. Ayrıca bu çalışmalarla birlikte tramvay hattının 1 kilometrelik güzergâhı da tamamlanmış olacak.