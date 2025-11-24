Kocaeli Barosu ve Yeşilay işbirliğinde, stajyer avukatlara yönelik bağımlılıkla mücadele ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) konularında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İşbirliğiyle, özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) görevlendirmelerinde yer alan avukatların, soruşturma aşamasında uyuşturucu veya alkol kullanımı nedeniyle ifade veren kişileri doğru kurumlara yönlendirebilmesi hedefleniyor.

Kocaeli Barosu Başkanı Av. Kadir Caner Karakadılar, Yeşilay ile yapılan işbirliğinde stajyer avukatlara bağımlılıkla mücadele ve YEDAM konusunda ayrıntılı bilgi aktarıldığını söyledi. Bir yıl sonra ruhsatlarını alacak genç meslektaşların en sık yaptığı işlerin CMK görevlendirmeleri olduğunu belirten Karakadılar, bilgilendirmenin önemini anlattı.

Karakadılar, 'İşbirliğimizle hem bağımlılıkla mücadele, hem de YEDAM hakkında bilgilendirildik. Meslektaşlarımız bu sayede ayrıntılı bilgi edinmiş oldu. Bu bilgilendirme sadece onların kendi mesleki gelişimleri açısından değil, hizmet verecekleri vatandaşlara da konuyu ve edindikleri bilgileri aktarmaları yönünden çok olumluydu. Çünkü neticede bir uyuşturucu bağımlısının, soruşturma aşamasında sadece ifade verdikten sonra bırakılmayıp, nasıl tedavi olabileceği ve bu uyuşturucu maddeden nasıl kurtulabileceği yönünde de bilgi alması gerekiyor. Soruşturmanın en başında bu konuda bilgi sahibi olan meslektaşlarımızın o vatandaşımızı bilgilendirerek YEDAM'a, Yeşilay'a veya diğer sağlık kurumlarına yönlendirmesi çok önemli ve kıymetli bir adım olacaktır' dedi.

'Diğer illerdeki meslektaşlarımıza ve barolara da tavsiye ediyoruz'

Yeşilay ile iş birliği yapmalarından duyduğu memnuniyeti belirten Karakadılar, 'Bu anlamda Yeşilay ile işbirliği yapmamız çok iyiydi. Biz bunu genişleterek devam etmeyi düşünüyoruz. Diğer illerdeki meslektaşlarımıza ve barolara da tavsiye ediyoruz. Umarım onlar da ilerleyen dönemde bu projelere girerler. Çünkü gerçekten son zamanda Türkiye'de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma suçu çok fazla, ticari suç da. Bunlarla ilgili kolluk birimlerimiz yeterince çalışıyorlar ' dedi.

'Avukatların ilgilendiği dava konuları genel anlamda bizim alanımızla ilgili'

Kocaeli Yeşilay İl Başkanı Bekir Yümnü ise Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele ettiğini, aynı zamanda koruyucu ve önleyici tedbirler aldığını ifade etti. Genel merkezlerinin talepleri doğrultusunda değişik meslek gruplarıyla görüşmeler yaptıklarını belirten Yümnü, şunları kaydetti:

'Türk Ceza Kanunu'nun kendi alanlarına giren ve atanmış avukatların, genelde alkol, madde ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili konularda müvekkillerini bilgilendirebileceği ifade edildi. Avukatların ilgilendiği dava konuları genel anlamda bizim faaliyet alanımızla ilgili. Biz genel bağımlılıkla mücadele etmenin yanı sıra anlık durumlarda bağımlı olan veya alkol alanların işlediği suçlarla ilgili de avukatlarla birliktelik yapabileceğimizi düşündük. YEDAM'dan ve Yeşilay'dan arkadaşlarımız görüşmelere gitti; bu konuda yaptığımız çalışmaların ne olabileceği, hangi konularda birlikte çalışabileceğimiz konusunda bir fikir birliğine vardık. Daha sonraki stajyer çalışmalarında ve eğitim çalışmalarında bununla ilgili bilgilendirme yapılabilir kanaatine vardık. Bu, genel merkezimiz tarafından da önemseniyor. Doğal olarak Türkiye'de bu projenin uygulanması konusunda bir fikir birliği oluştu. Bize bu fırsatı tanıdıkları için Kocaeli Barosu'na ve CMK yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda, uyuşturucuyla mücadele konusunda her zaman yanımızda olan Kocaeli Valiliği'ne de çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz' dedi.