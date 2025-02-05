Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, sürekli gelişim ve yenilikçi çalışma stratejilerini geliştirmek için toplantılarına devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), vatandaş odaklı projeler üretmeye devam ediyor. Değer aktarımını desteklemek amacıyla “Değerlendirme ve yenilikçi çalışma stratejileri” toplantısı düzenleyen KO-MEK, daha iyisi için yeni fikirleri masaya yatırdı.

EĞİTİMLER İLE DOLU 20 YIL

Eğitimle dolu 20. yılına giren, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) eğitimde sürdürebilirliği sağlamak, vatandaş taleplerini değerlendirmek ve vatandaş odaklı projeler üreterek değer aktarımını desteklemek için “Değerlendirme ve yenilikçi çalışma stratejileri” toplantısı düzenledi.

Dört gün süren programa; eğitmenler, destek hizmet personeli ve yönetim merkezi personeli katılım sağladı.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

386 farklı branşta 1 milyon 36 bin 965 kursiyere eğitim vererek bu alanda ulaşılması zor bir başarıya imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları oldukça verimli bir toplantıya imza attı.

Eğitim sürecinin sürdürülebilirliğini sağlamak, vatandaşın taleplerini değerlendirmek ve vatandaş odaklı projeler üretmek, ayrıca eğitim sürecinde sahada yaşanan olumsuzlukları, uyumsuzlukları konuşmak ve çözüm üreterek Yaygın Eğitim Müdürlüğünün yenilikçi yaklaşım ve geleceğe dönük misyon ve vizyon önerilerini belirlemek için fikir alışverişinde bulunuldu.

“GÖNÜL BİRLİĞİ İLE ÇALIŞMALIYIZ”

“Biz birbirimize emanetiz ve bir aileyiz” diyerek konuşmasına başlayan Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan, “Müdürlük bünyesinde yapılan çalışmalarda hep birlikte gönül birliği ile çalışarak işlerimizi halletmeliyiz.

Bizler kendi nefsimiz doğrultusunda değil de kurumun menfaatlerini gözeterek kursiyerlere nasıl daha kaliteli ve iyi eğitim verebiliriz bunları tartışarak geliştirmeliyiz. Sizin gayretiniz bizim başarımızı daha da ileriye götürecektir” ifadelerini kullandı.

“MODA AKADEMİSİ İLE BİR ÜST SEVİYEYE ÇIKTIK”

Ceyhan konuşmasının devamında, “KO-MEK eğitimlerimizin yanı sıra İstihdam ve Moda Akademisini açarak eğitimlerimizi bir üst seviyeye çıkarttık. Bunun yanı sıra “Tarım Akademisi”, “Dil Akademisi” ve “Gastronomi” alanında yeni akademilerimizi açmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Ustam projesine de değinen Lokman Ceyhan, “İstihdam akademilerinden mezun olan kursiyerleri ustam projesiyle eşleştiriyoruz. Böylece vatandaşımızın istihdam edilebilirliklerine katkı sağlayarak nitelikli iş gücü oluşturmaya destek veriyoruz” dedi.

ADIM ADIM KOCAELİ VE OKUYAN ŞEHİR KÜLÜBÜ

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan Proje Geliştirme ve İnovasyon Birimi hakkında bilgi veren Ceyhan, yeni geliştirilen projelerden olan “Adım Adım Kocaeli” ve “Okuyan Şehir Kulübü” hakkında da bilgi sundu.

Ceyhan, “Bu yeni projelerle birlikte kentin her noktasında binlerce kişiyle temas kurup çeşitli aktiviteler gerçekleştirecek ve belirlediğimiz farklı konularda eğitimler vereceğiz” dedi.

YENİ FİKİRLER DEĞERLENDİRİLDİ

Dört gün süren programda katılımcılar 10 kişilik masalara ayrıldı. Her masanın, müdürlüğün güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini tartışması ve çalıştay sonunda proje ve önerilerinin açıklanması istenildi.

Daha sonra sırayla konuşma yapan birim şefleri, dönem değerlendirmesi gerçekleştirerek katılımcıları bilgilendirdi. Bizi biz yapan değerlerimiz anlayışı ile çalışma stratejisi toplantısını gerçekleştiren Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü, katılımcılar ile fikir alışverişinde bulunarak görüş ve önerilerini raporladı.

Toplantı sonunda ortaya çıkan proje ve öneriler daha sonra değerlendirilerek, yeni fikirler doğrultusunda vatandaşa daha kaliteli ve iyi hizmet verebilmek için çalışmalar yürütülecek.