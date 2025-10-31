Türk Kızılay Mersin İl Başkanı Lütfi Parıltı, 29 Ekim–4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kızılay’ın “Hilâle adanmış yüreklerle” iyiliği tüm dünyaya yaymaya devam ettiğini söyledi.

Yenişehir Gönüllü Merkezi’nde Etkinlikler Başlıyor

Başkan Parıltı, Mersin halkını 30 Ekim–4 Kasım tarihleri arasında Yenişehir Gönüllü Merkezi (Millet Bahçesi Stadyum Etabı)’nda gerçekleştirilecek etkinliklere davet etti.

Parıltı, “Kızılaycılık faaliyetlerinin tanıtımı, kan bağışları, öğrencilere yönelik eğitimler, çocuklara özel etkinlikler, ikramlar, kutlamalar ve gösterilerle dolu dolu bir hafta geçirmeyi planlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, gönüllülerimizi, öğrencilerimizi ve ailelerini bu anlamlı haftada bizimle olmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

1 Kasım’da ‘Gönüllü Buluşması’ Gerçekleşecek

Kızılay Mersin İl Başkanı Parıltı, ayrıca 1 Kasım Perşembe günü saat 15.00’te Mersin Millet Bahçesi’nde düzenlenecek “Gönüllü Buluşması” programına dikkat çekti.

“Bu buluşmada Mersin’deki tüm Kızılaycılarımızla bir araya geleceğiz. Yüreğinde iyilik olan herkesi, bu büyük ailemizin parçası olmaya davet ediyoruz.” dedi.

“İyilik Sensiz Olmaz”

Kızılay Haftası’nın anlamına da değinen Parıltı, “Kızılay Haftası sadece bir kutlama değil; iyiliğin, yardımlaşmanın ve insanlık onurunun yeniden hatırlandığı bir dönemdir. Kızılay’ın gücü, gönüllülerinin kalbindeki iyilikten gelir. Bu haftanın tüm insanlığa umut, dayanışma ve sevgi getirmesini diliyorum. Unutmayalım, iyilik sensiz olmaz.” sözleriyle açıklamasını tamamladı.