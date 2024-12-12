Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde Kırka Eti Maden İşletmesinde görevli servis şoförü, işletme şoförü ve diğer personele jandarma ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir’in de katıldığı eğitime 58 sürücü katıldı. Trafik eğitimi kapsamında; fermuar sistemi ile ambulans araçlarına yol verilmesi, kış şartlarında araç kullanma ve kış lastiği kullanma esasları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, otobüs kazalarının önlenmesi, olumsuz hava şartlarında hız limitlerine uyulması, gece şartlarında araç sürme teknikleri, araçlarda bulunması gereken zorunlu malzemeler ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.