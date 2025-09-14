Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Marmara Denizi'nde Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 8 metre boyundaki tekne içindeki 5 kişiyi kurtardı. TAHLİSİYE-2 botu tarafından yedeklenen tekne, Harem İskelesi'ne emniyetle yanaştırılırken olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.İSTANBUL (İGFA) - KEGM'nin sosyal medya paylaşımına göre, Kınalıada açıklarında seyir halindeki 8 metre boyundaki tekne, makine arızası nedeniyle kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı.

İçinde 5 kişi bulunan tekne, KEGM'ye bağlı TAHLİSİYE-2 hızlı tahlisiye botu tarafından hızla yedeklendi.

Trabzon’da su güvenliği için gölet atağı
Trabzon’da su güvenliği için gölet atağı
İçeriği Görüntüle

Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu tekne, Harem İskelesi'ne güvenli bir şekilde getirildi.

KEGM, "Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-2 botumuzca yedeklenerek Harem'e emniyetle yanaştırıldı" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İGF