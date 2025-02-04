Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “depreme hazırlık bir beka meselesidir” açıklaması sonrasıdönüşüm seferberliğine yeniden dikkat çekti.SAKARYA (İGFA) - Ege Denizi'nde bir haftadır süren deprem hareketliliği sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “depreme hazırlık bir beka meselesidir” sözlerine dikkat çekti.

Erdoğan’dan dönüşüm vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel yönetimlere enerjilerini bu alanda sarf etmeleri yönünde bir çağrı yaparak, “Şehirlerimizi süratle depreme dayanıklı hâle getirmek dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor. Yerel yöneticilerin de kentsel dönüşüm projeleriyle yönettikleri şehirleri depreme hazırlaması gerektiğini bugün tekrar ifade etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerinde hassasiyetle durduğu kentsel dönüşüm çalışmalarına dikkat çekerek dönüşümün önemini hatırlattı.

“Dönüşüm, dönüşüm, dönüşüm”

Depremin siyaset üstü, Sakarya için ise tercih değil zorunluluk olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, “Ege Denizi’nde bir haftadır süren deprem fırtınası sonrası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, depreme hazırlık konusunu ülkemiz için bir beka meselesi olduğunu ifade etti.

Deprem siyaset üstüdür.Deprem bu ülkenin, yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeğidir. Bu gerçeği bilip bu konuda önlem almak, tedbirleri artırmak bizim elimizde. Bunun da en önemli çözümü kentsel dönüşüm. Bizler de göreve geldiğimiz günden bu yana her fırsatta dönüşüm, dönüşüm, dönüşüm diyerek vatandaşlarımızı bu konuda hassasiyetini artırmaya çalışıyoruz” dedi.

Topyekün birliktelik çağrısı

En önemli önceliklerinin şehri dönüştürmek olduğunu aktaran Başkan Alemdar, “Bu düşüncemizi her ortamda ifade ediyoruz. Şehrin en önemli gerçeği dönüşüm. Bu konuda gerekli hazırlıklarımızı sürdürüyor, adım adım ilerliyoruz. Bu dönüşümünde tek taraflı bir yolu yok. Burada kamunun gösterdiği iradeye vatandaşında ortak olması, dönüşümden yana olması gerekiyor. Kentsel dönüşümle ilgili gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. İnşallah şehrimizi el birliği ile dönüştürüp, gelecek yarınlarımıza daha dirençli, yeşil ve sosyal bir şehir bırakmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.