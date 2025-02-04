Zonguldak Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Gündüz Bakim Rehabilitasyon Merkezinde İl Müdürlüğü Engelli İş Koçu Merve Karaalp engelli vatandaşlarla bir araya gelerek engelli bireylere yönelik işe alım faaliyetleri ve hizmetleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

Ardından İş Kulübü Lideri Nurcan Yılmaz tarafından "iş arama süreci, iş başvurusunda bulunma, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerimizi tanıma, işe alım sürecinde mülakatlara hazırlık" konularında bilgilendirme yapılarak telefonla ve yüz yüze mülakat uygulaması yapıldı.