Sony Music Türkiye, 2024 yılında en çok dinlenen şarkı ve albümlerin listesini paylaştı.

Güçlü sanatçı listesi ve önemli müzik kataloğuyla birçok projeye imza atan Sony Music Türkiye, 2024 yılında en çok dinlenen şarkı ve albümlerin listesini paylaştı. Yıl boyunca milyonları peşinden sürükleyen buluşan eserler, dijital platformlardaki yüksek dinlenme rakamları ve listelerdeki başarılarıyla dikkat çekti. Spotify, Tiktok ve Youtube verilerine göre verilen ‘Diamond’, ‘Platinum’ ve ‘Gold’ plakları sanatçılarla buluştu.

2024 yılında en çok dinlenen şarkı ve albümlerin listesi şöyle açıklandı:

Allame ‘Müşkül’ parçasıyla Gold Plak, ‘Ölüm’ albümüyle Gold Plak

Allame & Aspi & Vesca & Harim & Joker & Zizzy ‘Lap Cypber’ parçasıyla Gold Plak

Anıl Piyancı & Kaan Boşnak "Nedeni Göremem" parçasıyla Gold Plak

Aspova & Bahadır Tatlıöz "Affet Beni" parçasıyla Platinum Plak

Bahadır Tatlıöz ‘Hain’ parçasıyla Platinum Plak

Cem Adrian "Hatıram Olsun" parçasıyla Platinum Plak, "Bir Gülü Sevdim" parçasıyla Gold Plak, "Sevdan Bir Ateş" parçasıyla Gold Plak

Çağan Şengül "Adını Sen Koy" parçasıyla Platinum Plak, "Sevdanın Rengi Akustik" parçasıyla Gold Plak, "Yokmuş Sevenim Senden Önce" parçasıyla Diamond Plak, ‘Sevdanın Rengi’ parçasıyla Diamond Plak, "Sevmedin mi?" parçasıyla Diamond Plak, ‘Mağlup’ parçasıyla Gold Plak

Derya Bedavacı ‘Körkütük’ parçasıyla Platinum Plak, "Alışırım" parçasıyla Gold Plak, ‘Boyu Boyuma’ parçasıyla Diamond Plak, "Dönebilsem" parçasıyla Diamond Plak, "Seni Seven Kimdi" parçasıyla Diamond Plak

Emre Aydın "Herkes Mi Terk Etmiş?" parçasıyla Gold Plak

Güneş ‘Otoban’ parçasıyla Platinum Plak, ‘Yorgan’ parçasıyla Platinum Plak, ‘Klişe Masallar’ parçasıyla Gold Plak

Melis Fis ‘Misket’ parçasıyla Diamond Plak ve "Yat Kalk Dua Et" parçasıyla Diamond Plak

Pera & Işıl Ayman "Uyanmayalım" parçasıyla Diamond Plak

Sefo ‘İmparator pt.1’ albümüyle Platinum Plak, "Kapalı Kapılar" parçasıyla Diamond Plak, "Kaçak Göçek" parçasıyla Diamond Plak, "Yanıbaşımda" parçasıyla Diamond Plak, "Türkiye’m" parçasıyla Platinum Plak Tuğçe Kandemir "Evlenelim mi Sevgilim" parçasıyla Platinum Plak, "Aradan Çok Yıllar Geçti" Diamond Plak

Yüzyüzeyken Konuşuruz "Biriyim" parçasıyla Diamond Plak, "Yine De" parçasıyla toplam dinlenme ile Diamond Plak