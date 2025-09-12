İstanbul’un Kartal ilçesinde iki husumetli grubun düğünde başlayan tartışması sokağa taşındı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kalabalığın üzerine aracını sürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Kartal’a bağlı Aytekin Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir düğünde iki husumetli grup arasında gerginlik yaşandı. Düğünün ardından taraflar arasındaki tartışma sokağa taşındı. Bu sırada alkollü olduğu ileri sürülen bir sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürdü ve park halindeki araçlara çarptı.

Kazayla birlikte ortalık karışırken, yaralanan kişiler sağlık ekiplerince Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane içinde de taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.