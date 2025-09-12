Ordu’nun Ünye ilçesinde, bir iş merkezinin merdiven boşluğundan gelen yanık kokusu paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. Binanın 5’inci katındaki vatandaşlar, merdiven boşluğundan gelen yoğun yanık kokusu üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri, hem dışarıdan merdiven kurarak hem de binaya girerek detaylı bir inceleme başlattı.

Yaklaşık yarım saat süren araştırmalar sonucunda, kokunun kaynağı ortaya çıktı. İş merkezinin 2’nci katında bulunan bir işletme sahibinin, ocağa koyduğu haşlanmış yumurtayı unutması ve yumurtaların yanması sonucu bu durumun yaşandığı belirlendi.

Olayın herhangi bir tehlike oluşturmadığının anlaşılmasıyla birlikte ekipler bölgeden ayrıldı.