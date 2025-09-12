Adana’da polis piyasa değeri 9 milyon 300 bin TL olan 14 milyon 340 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçakçılık suçlarının önüne geçmek için merkez Sarıçam ilçesinde 1 depoya ve 1 tıra operasyon yaptı. Yapılan iki operasyonda piyasa değeri 9 milyon 300 bin TL olan 14 milyon 340 bin kaçak makaron ile 750 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.