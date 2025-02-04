Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, tüm kadınların başta meme, servis ve kolorektal kanser türlerinde ön bilgiler vermek ve tarama yapmaları için Eskişehir’de haya geçirdikleri proje ile ilgili olarak, "Şu ana kadar hedef kitlemiz olan 342 bin kadının yüzde 78’ine ulaşmanın memnuniyetini yaşıyoruz" dedi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü ile ilgili basın açıklamasında bulunan Vali Aksoy, vatandaşları daha duyarlı olmalarını konusunda uyardı. Erken teşhisin hayat kurtardığı konusuna vurgu yapan Aksoy, özellikle 15-69 yaş grubundaki tüm kadınların başta meme kanseri, servis ve kolorektal kanser türlerinde ön bilgiler vermek ve tarama yapmalarını tavsiye etti. Aksoy, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Hedef kitlemiz 342 bin kadının yüzde 78’ine ulaşmanın memnuniyetini yaşıyoruz"

"4 Şubat Dünya Kanser Günü. Erken teşhis hayat kurtarır. Erken tanı yapılabilmesi kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu bizlere vurgular. Bu anlamda vatandaşlarımızın daha duyarlı hale gelmesi, kanser konusunda gerekli taramaların yapılması konusunda belirli bir bilinç düzeyine sahip olması büyük önem taşır. Eskişehir Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütmekte olduğumuz ‘Kadın Sağlığı Eğitimi’ projesinin de temel amacı kadınlarımızın bu konuda daha duyarlı hale gelmesini sağlamaktır. 15-69 yaş grubundaki tüm kadınlarımıza başta meme kanseri, servis ve kolorektal kanser türlerinde ön bilgiler vermek ve tarama yapmalarını kendilerine tavsiye etme amaçlı bu projeyi Eskişehir’de hayat geçirdik. Şu ana kadar hedef kitlemiz 342 bin kadının yüzde 78’ine ulaştık. İki yıllık bir hedef kitlemizin şu anda daha birinci yılın sonunda yüzde 78’ine ulaşmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Sağlık müdürlüğümüzün verilene baktığımızda kadınlarımızın bu tarama oranlarını arttırdığını görüyoruz, bu da bize memnuniyet veriyor. Bu anlamda daha bilinçli bir toplum oluşturma ve varsa olma ihtimali olma insanlarımızda bunu erkenden teşhis edilmesinin sağlanmasıyla tedavilerine başlanması ve yaşam kalitelerini daha üst noktalara taşınmasını hedefliyoruz. Bu anlamda bütün kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde çalışıyoruz."

Mor ışıkla aydınlatma kararı

Vali Aksoy, 4 Şubat Dünya Kanser Günü toplumsal farkındalığı arttırmak adına İl Sağlık Müdürlüğü ve Valilik binasının ışıklandırmasını mor olarak yapacaklarını da anlatarak, "Mor ışıkla aydınlatılacak. Toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak adına Eskişehir olarak bu çalışmalarımızı bundan sonra da büyük bir titizlikle sürdüreceğiz. Bütün insanlarımıza başta kadınlarımız olmak üzere herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum. Bu konuda daha duyarlı olmak üzere herkese sorumlu bir şekilde kontrollerini yaptırmaya davet ediyorum." diye belirtti.