Sakarya’da 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan yakalanan bin 367 şüpheliden 185’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yandan suçları önlemeye çalışırken diğer yandan geçmiş tarihlerde suç işlediği için haklarında aranma kaydı veya kesinleşmiş hapis cezası olan kişilerin yakalanması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 1-31 Ocak tarihlerinde JASAT ve istihbarat ekiplerinin de katılımıyla 4 bin 90 önleyici ve adli devriye icra edildi. Yapılan yol kontrol uygulamaları ve devriyeler esnasında 361 bin 449 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; 110’u dolandırıcılık, 69’u uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 47’si hırsızlık, 7’si öldürme, 1’i terör ve 133’ü ise diğer suçlar olmak üzere toplam bin 367 şahıs yakalandı. Yakalanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 185 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 18 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ve 239 adet mühimmat ele geçirildi.