Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2025 yılı aylık kira bedellerine yönelik usul ve esaslar belirlendi. Milli Emlak Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni fiyatlar 15 Ocak 2025 itibariyle geçerli olacak.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kamu konutlarının 2025 yılı aylık kira bedelleri kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda metrekaresi 8,15 lira, kalorifersiz konutlarda metrekaresi 12,74 lira, kaloriferli konutlarda metrekaresi 16,71 lira olarak belirlendi.

Ayrıca kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan alınacak ilave kira bedeli metrekaresi 1,96 lira olarak belirlendi.

Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olacağı belirtildi.

Tebliğe göre yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 78 kuruş tahsil edilecek.

Söz konusu tebliğ, 15 Ocak 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği belirtildi.