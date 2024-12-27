Fatih Belediyesi Zeyrek Akademi’de Prof. Dr. Azmi Özcan’ın verdiği derslerden derlenen “Bütün Yönleriyle Sömürgecilik” adlı kitap, Tarih Araştırması Ödülü’ne layık görüldü.

Fatih Belediyesi Zeyrek Akademi’de Prof. Dr. Özcan’ın verdiği derslerden derlenen ve Fatih Belediyesi Yayınları tarafından yayımlanan “Bütün Yönleriyle Sömürgecilik” kitabın editörlüğünü İbrahim Akkurt yaptı. Eser, sömürgecilik olgusunu tüm yönleriyle ele alarak okuyuculara derinlemesine bir perspektif sunarken, Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından ödüle layık görüldü. Bu yıl 19 dalda 21 kişi ve kuruma ödül verilirken, Prof. Dr. Azmi Özcan, “Bütün Yönleriyle Sömürgecilik” adlı eseriyle Tarih Araştırması Ödülü’nü alacak.

ESKADER Kültür Sanat Ödülleri Nisan ayında törenle verilecek

2024 yılı için ESKADER Kültür Sanat Ödülleri, dernek üyeleri ve kültür-sanat çevresinin katkılarıyla geniş bir liste üzerinden titizlikle değerlendirildi. Her yıl sonunda açıklanan ödüller, Nisan ayında düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edilecek.

“Bu ödül, sömürgecilik olgusunun önemini bir kez daha ortaya koyuyor”

Gençlere umut aşılamanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Azmi Özcan, “Bu kitabın yazılmasındaki amacım, özellikle gençlere şu mesajı vermektir: ‘Tehdit ne kadar büyük olursa olsun, bunun farkında olup istersek çözebiliriz.’ Tarih boyunca, hiç ummadığımız zamanlarda, umulmadık işler ortaya koymayı başardık. Sömürgecilik olgusu da, tarihin şekillenmesinde böylesine büyük bir role sahiptir ve doğru bir şekilde ele alınması gerekir. Sömürgecilik, tarih boyunca dünyayı şekillendiren en önemli süreçlerden biri olmuştur. Kitabımda bu süreci farklı yönleriyle ele alarak hem akademik hem de genel okuyucular için bir katkı sunmaya çalıştım. ESKADER gibi saygın bir kuruluş tarafından ödüle layık görülmek büyük bir onurdur. Bu eser, yalnızca benim değil, Zeyrek Akademi’deki akademik tartışmaların ve Fatih Belediyesi’nin desteklerinin bir ürünüdür. Bu vesileyle Zeyrek Akademiyi hizmete sunan Belediye Başkanımız M. Ergün Turan’a teşekkür ederim” dedi.

“Zeyrek Akademi, Fatih’in kültür ve ilim merkezi olma geleneğini sürdürüyor”

Eserin ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Zeyrek Akademi, Fatih’in kültür ve ilim merkezi olma geleneğini modern bir yaklaşımla sürdüren Fatih’in önemli bir mekanıdır. Burada değerli hocalarımızın bilgi ve tecrübelerini gençlerimizle paylaşmasına vesile olmak, bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Ayrıca Fatih Belediyesi olarak, kültür ve bilime yaptığımız katkıların böylesine değerli sonuçlarla taçlanması bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Prof. Dr. Azmi Özcan hocamız alanında saygın bir isimdir ve Zeyrek Akademi’de davetimizi kırmayarak gençlerle, akademik yolda çalışan hemşehrilerimizle bir araya gelerek bilgisini, fikirlerini paylaşıyor. Böyle bir eseri Fatih Belediyesi olarak yayınlamaktan ve ödüle layık görülmesinden dolayı mutlu oldum. Kıymetli hocamıza teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.