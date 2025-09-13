2025 yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetimi ve Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi kapsamında, Kağızman’daki elma bahçelerinde denetlendi.

Kağızman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, elma bahçelerinden alınan numuneler laboratuvara gönderilerek pestisit kalıntı düzeyleri incelenmeye başlandı

Yapılan analizler, tüketici sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin teminat altına alınması açısından büyük önem taşıyor. Aynı zamanda bu denetimlerle üreticileri de doğru tarım uygulamaları konusunda bilinçlendiriliyor.

"Kağızman Elması"

Kağızman’ın kendine özgü iklimi ve verimli toprakları, burada yetişen elmaların hem aromatik hem de dayanıklı olmasını sağlıyor. İnce kabuğu, dengeli tat profili ve uzun süre bozulmadan saklanabilmesiyle bilinen Kağızman elması; sadece bölge halkının değil, çevre illerin ve pazarların da gözdesi konumunda.

Bu doğal avantajlara bir de sağlıklı üretim standartları eklendiğinde, Kağızman elması sofralara güvenle taşınıyor. Gerçekleştirilen pestisit denetimleri sayesinde, hem üretici hem tüketici kazanıyor.

Güvenilir üretim, sağlıklı gelecek anlayışıyla sürdürülen bu çalışmalar, yerel tarımın kalitesini artırırken, Kağızman elmasının marka değerine de katkı sağlıyor.