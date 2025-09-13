Şahinbey İlçesi’ndeki çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine her alanda destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bunlara bir yenisini daha ekleyerek bin 700 tonluk tohum, 2 bin tonlukta gübre desteği protokolü imzalayarak bu zamana kadar 19 milyon 717 bin 400 kg sertifikalı tohum ve 21 milyon 43 bin 600 kg kimyevi gübre desteğinde bulunmuş oldu.

Çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine arpa, buğday, mercimek, mısır tohumu, gübre, hayvan yemi ve daha birçok önemli destekler sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Tarım İl Müdür Yardımcısı Nihat Deme ve Şahinbey Belediyesi Başkan Yardımcısı Sait Kılı ile birlikte yeni bir destek protokolünü daha imzaladı. İmzalanan protokol ile birlikte Şahinbey Belediyesi çiftçilere bin 700 tonluk arpa buğday ve 2 bin tonlukta gübre desteği sağlayacak. Şahinbey Belediyesi yaptığı bu desteklerle birlikte çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine 1 Milyar 300 Milyondan fazla destekte bulunmuş oldu.

"Verilen destek oranları gittikçe artıyor"

Verilen desteklerle Gaziantep’te çiftçiliğin geliştiğini belirten Vali Kemal Çeber, "Şahinbey Belediye Başkanımız ile üçüncü kez bu protokolü imzalıyoruz. Her seferinde gittikçe artan sayı ve faydayı da görüyoruz. Yıllardır devam eden bu proje bizim için çok kıymetli. Çünkü devletimizde Tarım İl Müdürlüğümüz aracılığıyla çiftçisini yalnız bırakmayarak desteklerini sürdürüyor. Gaziantep’te ortaya çıkan farklılık yerel yönetimlerin bu konudaki destekleri; Başta Şahinbey Belediyemiz olmak üzere yerel yönetimlerimiz diğer konularda oluğu gibi koordinasyon içerisinde bizlerle çalışıyor. Şahinbey Belediye Başkanımız tarıma verilen destekte ‘o benim işim değil başkaları yapsın’ demiyor. Her yıl ciddi anlamda kaynaklar ayırarak çiftçi kardeşlerimizin yanında oluyor. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

Çiftçilerimiz için önemli bir proje

Şahinbey Belediyesi’nin verdiği desteklere her zaman şahit olduklarını ifade eden Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, "Şahinbey Belediye Başkanımız eğitimden tarıma her alanda vatandaşlarımıza destek oluyor. Kendisine, ekibine ve bu projenin uygulamasında İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tarım çok önemli

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, verilen desteklerle üretimin arttığını belirterek, "Tarım sektörü çok önemli. Özellikle pandemi de bunun kıymetini çok daha iyi anlamış olduk. Şahinbey Belediyesi olarak 7 yılı aşkın bir süredir. Çiftçilerimize ve hayvan yetiştiricilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bu destekler sayesinde çiftçi sayımızda yüzde yüzün üzerinde bir artış oldu. Şahinbey’de CKS’ye kayıtlı 4 bin 500 olan çiftçi sayımız, şu anda 10 bin 100’e yükseldi. Hayvancılığa verdiğimiz destekle canlı hayvan sayımız yüzde 50 arttı. 7 yıldan bu yana çiftçimizin kullandığı gübrenin, tohumun, arpanın, fidenin, buğdayın yarısını Şahinbey Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Hayvancılıkla uğraşanlara ise yem ve canlı hayvan desteğinde bulunuyoruz. Çiftçimizin ihtiyacı olan her alanda onlara destek oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Şahinbey belediyesi her alanda yanımızda"

Şahinbey Belediyesi’nin çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine her zaman destek olduğunu belirten Tarım İl Müdür Yardımcısı Nihat Deme, "Şahinbey Belediyemiz arpa, buğday tohumu ve gübrede her zaman olduğu gibi yine çiftçimize destek olacak. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bu tür projelerle önderlik yapıyor. Biz kendisiyle gurur duyuyoruz. Her yere eşit şekilde hizmet ediyor. Çiftçilerimize verdiği desteklerden dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.