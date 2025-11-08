Kars’ta Ermenistan sınırında çıkan örtü yangını korkulu anlar yaşattı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, köylüler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Türkiye’nin Ermenistan sınırında iddiaya göre Ermenilerin havai fişek atması sonucu bölgede bulunan kuru ot ve çalılıklar alev alarak yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen örtü yangını, Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Süngüdere köyüne kadar ulaştı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Akyaka Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, Ermeniler kendi bölgesinde, Süngüdere köylüleri de kendi köyleri sınırlarında traktörleri ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.