Eskişehir’de jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde içlerinde farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 57 kişinin de bulunduğu 166 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 23 Aralık ile 30 Aralık tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Toplamda bin 592 personelin görev aldığı 182 uygulama noktasında yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 109 şüpheli yakalandı. Ayrıca denetimlerde farklı suçlardan farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 57 şahıs yakalandı.