Kırmızı-beyazlı takım bugün saat 17.00’de yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarına devam edecek.

Kampın ikinci gününde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra koşu yapan Yiğidolar ardından pas çalışmaları ve yarım sahada çift kale maç yaptı.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek’te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, bugün öğlen yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

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