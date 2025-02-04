İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün Aliağa’da başlattığı altyapı projeleri hız kesmeden devam ediyor. Aliağa Merkez Kültür Mahallesi’ndeki yağmur suyu hatları tamamlanırken, Şakran’daki eskiyen ve ekonomik ömrünü yitiren içme suyu şebeke hatları da İZSU’nun işletme ekipleri tarafından yenileniyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün ilçelerdeki atık su ve içme suyu şebekelerini yenileme çalışmaları devam ediyor. İşletme ömrünü tamamlayan içme suyu hatları yenileniyor, atık su arıtma tesisleri ile yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yapımı devam ediyor.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da Aliağa’da devam eden çalışmaları yerinde denetleyerek, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile bir toplantı gerçekleştirdi.

ALİAĞA’DAKİ BİRÇOK YATIRIM ELE ALINDI

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün Aliağa’da yaptığı yatırımlar ve saha ekiplerinin koordinasyonunu sağlamak üzere iki kurumun teknik ekipleriyle birlikte koordinasyon toplantısı yapıldı.

Aliağa’da devam eden yatırımlarla ilgili de bilgi veren İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan “Şakran Hasbi Efendi Mahallesi’nde 30 yıllık içme suyu şebekesi ve branşman hatlarını kendi işletme imkanlarımız ile yeniliyoruz.

25 milyon liralık yatırımın ardından Samurlu, Karaköy, Kapukaya ve Bahçedere Mahalleleri’nde çalışmalar devam edecek. Kültür Mahalle’mizde yağmursuyu hatlarını yeniledik. Diğer mahallelerde de taşkın riski olan alanlarda yağmursuyu hattı çalışmalarımız da devam edecek” dedi.