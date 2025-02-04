Türkiye’nin seçkin fotoğraf derneklerinden birisi olan ve bölge illerinde günübirlik fotoğraf gezileri düzenleyen Trabzon Fotoğrafevi Derneği bu hafta rotasını Gümüşhane’ye çevirdi.

Dernek başkanı Şenol Erdener liderliğinde 19 fotoğraf gönüllüsü Gümüşhane’nin simge noktalarından Sarıçiçek Köy odalarına ve Türkiye’deki 9 Ayasofya camisinden birisine ev sahipliği yapan ArzularKabaköy Beldesine teknik gezi düzenledi.

Gümüşhane’nin ödüllü fotoğraf sanatçısı Mustafa Zengin’in de eşlik ettiği gezide ilk durak ustayla çırağın yaptığı odalarıyla ünlü Sarıçiçek köyü oldu.

Merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde Hacı Ömer Ağa tarafından İpek Yolu üzerindeki kervanların yorgun misafirlerini ve hayvanlarını ağırlamak için 152 yıl önce usta ve çırağına yaptırılan, Türk mimarisinin erken dönem örneklerini sergileyen köy odaları, mimarisi ve ahşap süslemeleriyle ilgi görürken süslemelerin uyumu, kullanılan renklerin canlılığıyla dikkat çekiyor.

Daveti ve rehberliği Mustafa Zengin’in yaptığı, Sarıçiçek Köyü Muhtarı Metin Gündüz ve Zeynel Gündüz’ün köy odalarında misafirleri ağırladığı etkinlikle ilgili bilgi veren Trabzon Fotoğrafevi Derneği Başkanı Şenol Erdener, Gümüşhane’ye defalarca geldiklerini ve eşsiz kareler yakaladıklarını söyledi.

Sarıçiçek Köyündeki tarihi odaların fotoğraf açısından dernek üyelerinin ilgisini çektiğini kaydeden dernek başkanı ve fotoğraf sanatçısı Erdener, gezide fotoğraf eğitimi de içeren çok güzel çekimler yaptıklarını ifade etti.

Renklerin ilmek ilmek işlendiği Sarıçiçek odalarının ve köyün otantik dokusunun tüm üyelerde hayranlık uyandırdığını kaydeden Erdener, "Güzel geçen fotoğraf gezimizde misafirperverce bizi ağırlayan yöre halkı ile çok iyi kaynaştık. Tekrar tekrar gelmek istediğimiz bu güzel tarihi dokunun tanıtımını yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Heyet daha sonra Türkiye’deki 9. Ayasofya camisine ev sahipliği yapan ArzularKabaköy Beldesini ziyaret etti.

Orta çağda yapılan ve 288 yıl önce camiye çevrilen tescilli tarihi yapı Türkiye’deki 9 Ayasofya Camiinden birisi. Merkeze bağlı ArzularKabaköy Beldesi sınırlarındaki eski Kabaköy köyünde Orta çağda yapıldığı değerlendirilen ve Hagia Sophia’ya adanan kilise Trabzon Rum İmparatorluğu döneminde piskoposluk merkezi haline getirildi. 18. yüzyıl başlarına kadar kilise olarak kullanılan yapı bölgedeki Türk nüfusunun artmasıyla 1737 yılında camiye çevrildi. Osmanlı Padişahı Sultan Abdulaziz tarafından Kabaköy Ayasofya camiine imam ve görevli tayini için verilmiş bir berat bulunan cami, dikdörtgen planlı, 3 nefli, 3 apsisli bir yapıya sahip. İçerisinde devasa sütunların yer aldığı, dış duvarlarında kilise olduğu döneme ait süslemelerin bulunduğu cami 1972 ve 2010 yıllarında iki kez restore edildi.

Gümüşhane’nin önemli bir kültüre mirası olan ve Türkiye’deki 9 Ayasofya camisinden birisi olan camiyi ve kapısında tarihi çeşmede fotoğraf sanatçıları bol bol fotoğraf çekti.