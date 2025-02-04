Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda kullanılan gübrelerin kalitesini ve güvenliğini sağlamak amacıyla, gübre kullanım sezonu öncesinde ülke genelinde eş zamanlı denetimlere başladı. Bu kapsamda Muğla’da da denetimler hız kazandı.

Denetimlerin temel amacı, çiftçilerin taklit ve tağşiş (hileli karışım) gübrelerden korunmasını sağlamak ve güvenilir gübreye erişimini temin etmek olduğu belirtildi. Yetkililer, gübrelerin standartlara uygun olup olmadığını kontrol ederek, tarımsal üretimin kalitesini ve verimliliğini artırmayı hedefliyor. Tarımda doğru gübre kullanımının, sağlıklı ve verimli üretimin teminatı olduğunu vurgulayan yetkililer, denetimlerin düzenli olarak süreceğini belirtti. Muğla’daki çiftçilerin güvenilir tarım girdilerine erişimi için yapılan denetimler kapsamında, piyasa gözetimi ve laboratuvar analizleri de titizlikle yürütülecek.

Muğla’da tarımsal üretimle uğraşan çiftçilerin, gübre alırken dikkatli olmaları ve yetkili mercilerin denetimlerinden geçmiş ürünleri tercih etmeleri gerektiği hatırlatıldı.