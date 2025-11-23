Gümüşhane’de iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Gümüşhane Hacıemin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan K. (59) yönetimindeki 25 EZ 082 plakalı Tofaş marka otomobil, Mescitli Varyant Tüneli girişini kaçırdığı sırada yan yoldan dönüş yapmak isterken, merkez istikametine sol şeritte ilerleyen Berkay Ş. (23) idaresindeki 44 EY 725 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi ile minibüs sürücüsü yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.