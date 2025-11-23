Yozgat’ta uzun yıllardır antika ve kültürel miras üzerine çalışmalar yapan araştırmacı-yazar Osman Karaca, bu kez Yerköy’de kurduğu sergiyle vatandaşları tarihle buluşturdu.

Yozgat’ın tarihi kimliğini yaşatmak amacıyla 30 yılı aşkın süredir antika topladığını belirten Karaca, sergi boyunca hem değerli eşyalarını tanıttı hem de bu eşyaların geçmişte taşıdığı anlamları ziyaretçilere aktardı. Yerköy’de kurduğu sergide; Osmanlı dönemine ait objeler, eski bakır eşyalar, mühürler, geleneksel kıyafet aksesuarları, radyolar, gaz lambaları ve farklı dönemlere ait onlarca otantik parça ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"Çöpe atılan bir eşya bir başkası için paha biçilemez olabilir"

Karaca, antikaya olan tutkusunu şu sözlerle anlattı: "Yozgat’ın tarihine ve kültürüne hizmet etmek için antika alıp satıyorum. İnsanlara unuttukları geçmişi hatırlatmaya çalışıyorum. Antika nedir derseniz; yenisi üretilmeyen, ait olduğu dönemin ruhunu taşıyan her şey antikadır. Birilerinin çöpe attığı bir eşya, aslında bir başkası için paha biçilemez bir tarih parçasıdır."

Karaca, antikacılığın yalnızca alım-satım işi olmadığını vurgulayarak, "Toplumsal bir hafıza oluşturmaya çalışıyoruz. Bu eşyaların hem tarihini hem yaşanmışlıklarını anlatıyorum. Her bir parça bir dönemin tanığıdır. Onları yaşatmak hepimizin görevi" dedi.

Yerköy’de düzenlenen sergi, hem ilçe halkından hem de çevre köylerden gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Sergiyi gezen vatandaşlar, özellikle unutulmaya yüz tutmuş kültürel objelerin korunarak yeni nesillere aktarılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.