Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre Sorgun, Sarıkaya ve merkez ilçede denetim yapan Jandarma ekipleri, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdırdı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tespit ettiği R.Y. isimli şahsa eski tip sürücü belgesi bulundurmaktan 3 bin 755 lira cezai işlem uygulandı.

Merkez ilçede, O.T. isimli şahsın 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Alarak Araç Kullanmak' suçundan sürücü belgesinin daha önceden alındığı tespit edildi. 'Mahkemelerce veya C. Savcılıklarınca yada Karayolları Trafik Kanununda Belirtilen Yetkililerce Sürücü Belgesi Geçici Olarak yada Tedbirin Geri Alındığı Halde Araç Kullanmak' maddesi uyarınca sürücü ve araç sahibine 37 bin 354 lira İdari para cezası uygulandı. Sürücü, araç kullanmaktan men edildi.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı uygulamada durdurulan araç sürücüsünde 1.72 promil alkol tespit edildi. B.E. isimli şahsa 'Alkollü Araç Kullanmak' suçundan 9 bin 267 lira, 'Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak' suçundan 18 bin 677 lira, 'Muayenesiz Araç Kullanmak' suçundan 4 bin 512 lira olmak üzere toplamda 32 bin 456 lira idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 6 ay süre ile el konuldu.

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı uygulamada araç sürücüsünün 0.58 promil alkollü olduğu belirlendi. S.Ö. isimli şahsa 'Alkollü Araç Kullanmak' suçundan 9 bin 267 lira para cezası uygulandı.