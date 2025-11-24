Yozgat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü programı etkinliklerle kutlandı.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunulmasıyla başlayan program, Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda devam etti. Programda konuşma yapan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak mesleğin önemine değindiği konuşmasında şu cümlelere yer verdi: 'Bugün burada şunu ifade etmek isterim ki, bu millet vatanı için kalemiyle, bilgisiyle, yüreğiyle mücadele eden öğretmenlerini hiçbir zaman unutmayacaktır. Görevi başında şehit olmuş tüm öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal eden eğitim neferlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' sözü sizlerin üstlendiği görevin tarihi ve toplumsal anlamını en özlü şekilde ortaya koymaktadır.'

Programda okul müdürlüğü görevi de yapmış olan emekli öğretmen Hüseyin Kaya günün anlam ve önemine istinaden konuşma yaptı. Konuşmasının ardından kendisine teşekkür plaketi takdim edildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan konuşmasında, 'Bu güzel günde öğretmenlerimizin eseri omuzlarında yükselen cumhuriyetin ışığı al bayrağın gölgesinde başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, öğretmen şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bugünlerde omuz omuza cumhuriyetimizin, devletimizin yolunda sadece coğrafyasına değil bütün mazlum masum coğrafyalara ümit ışığı olan devletimizin emrinde gençlerimizin söz yerindeyse liderliğinde yol alan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü bir kez daha kutluyorum' dedi.

Fotoğraf ve anı yarışmasında dereceye giren öğretmenlere plaket takdim edildi, tiyatro gösterisi sahnelendi. Programa katılan ziyaretçilerin resim sergisini ziyaret etmesiyle program sonra erdi.