Yozgat’ta şehitlik ve gazilik onurunu yaşamış iki aile söz merasiminde bir araya geldi.

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde Şehit Özel Harekât Polisi Osman Belkaya’nın kız kardeşi Kafiye Belkaya ile 2023 yılında Kuzey Irak’taki operasyonda yaralanarak Gazi unvanını alan Uzman Çavuş Adem Zorbilmez, evliliğe giden yolda ilk adımını attı.

Ailelerin gurur ve mutluluğunun bir arada yaşandığı törene, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da katılım sağlayarak genç çiftin heyecanına ortak oldu.

Vali Özkan, yaptığı konuşmada şehitlik ve gazilik makamlarının Türk milletinin kalbinde daima müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı. Her iki aileyi de bu kutsal bağları ve gösterdikleri metanet dolayısıyla tebrik eden Vali Özkan, Kafiye ve Adem çiftine bir ömür boyu huzur, sağlık ve mutluluk diledi.

Şehitlik ve gazilik gibi yüce değerlerin bir araya geldiği bu merasim, katılımcılar tarafından büyük bir vefa örneği olarak nitelendirildi. Tören, genç çiftin yüzüklerinin takılması ve iyi dileklerle son bulurken, salonda hüzünle karışık büyük bir sevinç ve ulvi bir gurur havası hakim oldu.