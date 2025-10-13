Gümüşhane’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil 15 metrelik uçurumdan yuvarlanarak belediyeye ait otoparkın istinat duvarından düştü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gümüşhane Canca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Canca Mahallesi’ne giden Oğuzhan Sabri T. yönetimindeki 29 AF 522 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle virajı alamayarak yaklaşık 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Gümüşhane Belediyesi Araçlar Amirliği otoparkının istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü Oğuzhan Sabri T., ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada araç kullanılamaz hale geldi.