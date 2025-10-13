Tokat’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 292 litre kaçak içki ele geçirilirken, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak ve sahte alkol ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 Ağustos-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 292 litre kaçak içki ele geçirildi. Yapılan aramalarda ele geçirilen sahte alkol ve üretimde kullanılan malzemelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı, halk sağlığını tehdit eden sahte içki üretimi ve satışına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.