Elazığ’da etkinli olan yağış sonrasında Palu-Beyhan yoluna kaya ve taş parçaları düştü.

Elazığ’ın Palu ilçesi ile Beyhan beldesi arasındaki kara yolunda etkili olan yağışlar sonrası yola taş ve kaya parçaları düştü. Özellikle sabah saatlerinde meydana gelen olay, sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgeden geçen vatandaşlar, yolun bazı kısımlarında taş yığınları nedeniyle trafiğin zaman zaman tek şeritten ilerlediğini belirtti.

Olayın ardından bölgeye yönlendirilen karayolları ve belediye ekipleri, yolu ulaşıma açık tutmak için temizlik çalışması başlattı.