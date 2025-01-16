İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Papara Göztepe Voleybol Şubesi ve "Şehrimizin Takımı Projesi" iş birlikçisi Sporthink tarafından düzenlenen etkinlikte, lisanslı sporcular öğrencilerle bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleşen buluşmayaİl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Sporthink Kurucusu Ayhan Yıldız,Sporthink Sosyal Medya Uzmanı Zeynep Odabaşı Yüksel,Papara Göztepe Voleybol Şubesi As Başkanı Sinem Güntekin, Başantrenör Ataman Güneyligil, Takım Kaptanı Ceren KestirengözKapucu ve NursevilGökbudak, Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi öğrencileri Ecrin Taştepe ve İclal Uslu, katıldı ve profesyonel voleybolcular katıldı.

‘’İlham Veren Buluşmalar ‘’ etkinliğinde ilk olarak konuşan Papara Göztepe Voleybol Şubesi As Başkanı Sinem Güntekin,"Spor, gençlerin hayatına sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir disiplin ve özgüven de katıyor. Bugün burada olmaktan ve Göztepe’nin 100. Yılında bu anlamlı projenin mimarlarından olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum."

Hedeflerinin, spora verilen önemin farkındalığıyla sporcu sayısını artırmak olduğunu vurgulayan Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil,“Göztepe Spor Kulübü olarak yalnızca sahadaki başarılarla değil, topluma dokunan projelerle de öne çıkmayı hedefliyoruz. Bu projede yer almak, sporun ve eğitimin geleceği adına çok kıymetli bir adım. Hepinizin bildiği Şehrimin Takımı projesiyle, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelere dokunmaya devam edeceğiz. İzmir’in gençlerine destek olmak bizim için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Spor, Yalnızca Fiziksel Bir Mücadele Alanı Değil Aynı Zamanda Bir Okuldur

Etkinlikte konuşan İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi,“Bugün, sporun eğitimle buluştuğu bir ortamda toplandık. Azim, disiplin, cesaret ve takım ruhunu temsil eden değerli sporcularımızın burada olması, hepimiz için bir ilham kaynağıdır. Spor, yalnızca fiziksel bir mücadele alanı değil; aynı zamanda insanın iradesini, karakterini ve hayatına nasıl şekil verdiğini, nasıl yönettiğini gösteren bir okul olmuştur. Sporun ve eğitimin birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğuna olan inancımızla, sportif imkânları herkes için ulaşılabilir kılmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak tüm kulüplere ve sporculara kucak açarak sporcuların her zaman destekçileri olacağız.” dedi.

Programın sonunda, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi tarafından profesyonel voleybolculara çiçek takdim edildi. Ardından, öğrencilere voleybol topu hediye edilmesiyle söyleşi sona erdi.