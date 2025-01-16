Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Gürcistan’da kadın sağlığını desteklemek ve engellilerin sağlık hizmetlerine erişimini artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

TİKA Tiflis Koordinatörü Zeynep Bayrak ve UNFPA Gürcistan Ülke Ofisi Başkanı Mariam Bandzeladze tarafından imzalanan iş birliği protokolüyle kadınların rahim ağzı kanseri tarama hizmetlerine erişiminin artırılması ve genel anlamda üreme sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Protokol çerçevesinde TİKA, Gürcistan’daki engelli kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla kadın hastalıkları kanser tarama merkezlerine ekipman desteğinde bulunacak. Bu destekle özellikle engelli kadınların erken teşhis imkanlarını artırarak, sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor.

İmza töreninde konuşan TİKA Tiflis Koordinatörü Bayrak, protokolün iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini ve engelli kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Bayrak, kadın sağlığının toplumsal refah için temel olduğunu ve bu iş birliğinin sürdürülebilir kalkınma ile eşitlik ilkesine katkı sağlayacağını ifade etti.

UNFPA Gürcistan Ülke Ofisi Başkanı Bandzeladze ise, protokolün kalkınma sürecinde kimsenin geride bırakılmaması ve herkesin kaliteli sağlık hizmetlerine eşit erişim sağlaması için büyük bir fırsat sunduğunu dile getirdi.