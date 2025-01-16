Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine meslek tanıtımı yapıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Ayşegül Arsoy İlkokulu konferans salonunda meslek tanıtımı yapıldı. Konferans sonrası kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise “4. sınıf öğrencilerimize meslek tanıtımı, kişisel güvenlik kuralları ve temel trafik kuralları konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmış, öğrencilerimize çeşitli hediyeler verildi” ifadelerine yer verildi.