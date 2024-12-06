İzmir Seferihisar’da geçtiğimiz haftalarda yaşanan silahlı çatışmada yaralanan üç polisimizden biri olan Mehmet Tozun, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Alınan bilgiye göre İzmir’in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan 3 polisten biri olan 38 yaşındaki Mehmet Tozun, bu sabah tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

16 günlük yaşam mücadelesini kaybeden şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Hatırlanacağı gibi, 20 Kasım yaşanan silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gidildiğinde M.S.Ç. isimli şüpheli bölgeye gelen polis ekiplerine ateş açmıştı.

Yaralanan 3 polis memuru hastanelere kaldırılmış, 14 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında M.S.Ç.'nin de olduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: igf