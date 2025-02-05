İzmir Çocuk Meclisi Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren FabrikaLab İzmir’de unutamayacakları bir deneyim yaşadı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’de bir büyükşehir belediyesinin kurduğu ilk fabrikasyon laboratuvarı olma özelliğini taşıyan FabrikaLab İzmir, İzmir Çocuk Meclisi Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda yer alan çocukları ağırladı.

Geleceğin girişimcileri; 3D yazıcılar, lazer kesim cihazları, CNC makineleri ve elektronik prototipleme ekipmanları gibi ileri teknoloji araçlarını kullanarak yeni bilgiler edindi, modern teknolojileri deneyimleme fırsatı buldu.

Yüksek Metalurji ve Malzeme Mühendisi, FabrikaLab İzmir Sorumlusu Melis Başkonuş Demirci, çocuklara fabrikasyon laboratuvarlarının ne demek olduğunu ve çalışma şekillerini anlattı. Çocuklar 3 boyutlu yazıcıda bir projenin basımını gördü ve lazer kesicide onlar için hazırlanan madalyaların yapılışını seyretti. FabrikaLab İzmir’e çoğunlukla lise ve üniversite öğrencileri ile girişimcilerin geldiğini ifade eden Başkonuş Demirci, “İnsanlar burayı çocukluk çağından itibaren öğrensin istiyoruz. Çünkü burada tamamen ücretsiz bir hizmet veriyoruz. Malzemeleri biz karşılıyoruz, operatörlüğü de mentörlüğü de biz yapıyoruz. İstiyoruz ki çocuklar burayı öğrensin ve farklı fikirleri olduğunda bu fikirleri burada hayata geçirebileceklerini bilsin” diye konuştu.

Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Deniz Kesimler Çakal da İzmir Çocuk Meclisi komisyonlarının ilgi alanlarına göre ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi. Deniz Kesimler Çakal, “Çocukların uygulama alanlarında yer almalarını çok önemsiyoruz. Deneyerek öğrendikleri bir yaş döneminde olmaları sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür merkezlerinden bilgi ve teknolojinin birleştiği çalışmaları gözlemleyebilmeleri önemli. Çocuklar teknolojiye çok meraklı. Yanıt bekleyen pek çok soruları var ve buradaki uzman kişilerden bu soruların yanıtlarını almış oldular” ifadelerini kullandı.

FabrikaLab İzmir’i ziyaret eden komisyon üyelerinden 10 yaşındaki Mehmet Efe Özgü, merkezi gördüğünde çok heyecanlandığını dile getirerek “Burada 3 boyutlu yazıcılar ve lazer kesim cihazı hakkında bilgiler edindik, işin uzmanı kişilerle sohbet ettik. Benim bir proje defterim vardı ve aklıma proje fikri geldiği zaman o deftere yazıyordum. Buraya gelene kadar bunların gerçek olmayacağını düşünüyordum. Böyle bir yerin olması beni çok mutlu etti. Gençler için ya da bizim yaştaki çocuklar için çok iyi bir yer. Proje geliştirip prototip yapmak için resmen bir altyapı oluşturulmuş. Projelerimden birkaç tanesini seçip ileride buraya gelebilirim. Benim bisiklet ve motosiklet kullanıcıları için sinyal veren ve led ışıklarla donanmış eldiven projem var. Bu sayede sürücü örneğin sağ elini kaldırdığında sağa döneceğini göstermiş olacak” diye konuştu.