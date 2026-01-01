Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç yola devrildi, ulaşım kontrollü sağlandı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün uyardığı şiddetli rüzgar Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili oluyor. Öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgâr nedeniyle ilçeye bağlı Alata Mahallesi sınırlarında Mersin-Antalya D-400 karayolunda bir ağaç kırılarak yola devirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye trafik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis yolda tedbir alarak ulaşımı kontrollü sağlarken belediye ekipleri ağacı keserek bölgeden kaldırdı. Ağacın kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Öte yandan şiddetli rüzgarın zaman zaman fırtınaya dönmesinin beklendiği, sabaha karşı ise etkisini yitireceği bildirildi.