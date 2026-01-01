TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Anamur Fatih İlkokulu'nda yapımı devam eden 24 derslikli okul inşaatında incelemelerde bulundu.

İnceleme ziyaretinde yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Söylemez, eğitim altyapısına yapılan yatırımların Anamur'un geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Modern donanımı ve kapasitesiyle bölgenin eğitim ihtiyacına önemli katkı sunacak olan Fatih İlkokulu'nun, tamamlandığında öğrenciler ve veliler için daha nitelikli bir eğitim ortamı sağlayacağı belirtildi.

Söylemez, Anamur'da sadece eğitim değil, gençliğe yönelik yatırımların da artarak devam edeceğini ifade etti. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Anamur'a kazandırılacak Gençlik Merkezinin yapımına en kısa sürede başlanacağı müjdesini paylaştı.

Gençlik Merkezinin sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetlere ev sahipliği yaparak Anamurlu gençlerin kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunmasının hedeflendiğini belirten Söylemez, 'Hükümet olarak çocuklarımızın eğitimine, gençlerimizin ise sosyal ve sportif gelişimine büyük önem veriyoruz. Anamur'da bu yatırımların takipçisi olmaya devam edeceğiz' dedi.