Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdar Şimşek, kentteki okulları gezerek incelemelerde bulundu.

Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, İzmir Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Serdar Şimşek göreve hızlı başladı. Göreve başlamasının ardından İl Müdürü Şimşek, bulunduğu ili daha iyi tanımak adına kentteki okulları tek tek gezerek incelemelerde bulunuyor. Bu kapsamda Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler Anaokulu’nda incelemelerde bulundu.