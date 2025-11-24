İstanbul Bağcılar ve Gaziosmanpaşa' da aniden bastıran dolu yağışı, vatandaşlara ve öğrencilere zor anlar yaşattı. Yoldan adete sel suları aktı.

Bağcılar ve Gaziosmanpaşa' da öğle saatlerinde etkili olan kısa süreli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden başlayan dolu yağışı, sel sularına neden oldu. Kimi vatandaşlar işletme tentelerinin altına kaçarken, çocuklarda yürüme devam etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde dolu yağışı ve cadde de sel suları oluştuğu görülüyor.