İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan yılbaşı öncesinde İstanbulluların huzur ve güven içinde bir yılbaşı geçirmesi için kapsamlı önlemler aldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların yılbaşı gecesini huzurlu geçirmesi için bir dizi önlem aldı.

Tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz ilan ve reklamlar, kaçak hafriyat dökümü, seyyar ve izinsiz faaliyetlerin engellenmesi amacıyla zabıta ekipleri vardiya usulüyle görev yapacak.

Yılbaşını eğlence mekanlarında kutlayanların evlerine güvenle ulaşabilmeleri için toplu ulaşım araçları ek seferlerle hizmet verecek.

Şehrin dört yanında kesintisiz hizmet sunacak ekipler görevlendirilirken, ihtiyaçlara hızlı müdahale için gerekli düzenlemeler yapıldı.

TOPLU ULAŞIMA EK SEFERLER

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2025 Çarşamba günü ücretsiz hizmet verecek.

İETT, 31 Aralık günü 832 farklı hatta 64 bin farklı seferini sürdürecek. 31 Aralık gecesi ise 25 farklı hatta toplam 304 ek sefer düzenleyecek. Geceleri de kesintisiz hizmet veren metrobüs sisteminde de 221 ek sefer gerçekleştirilecek.

Metro İstanbul’da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı M1B Yenikapı-Kirazlı M2 Yenikapı-Hacıosman M3 Bakırköy-Kayaşehir M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı M5 Üsküdar-Samandıra M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü M7 Yıldız-Mahmutbey M8 Bostancı-Parseller M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak. T1 Kabataş-Bağcılar T3 Kadıköy-Moda T4 Topkapı-Mescidi Selam T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00’ye kadar seferlerini sürdürecek.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI İÇİN ÖNLEM ALINACAK

Öte yandan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı İstanbul genelinde görev yaparak, ulaşımın kesintisiz sürmesi için çalışacak. Sokakta kalan vatandaşlar için konaklama tesislerine yerleştirilmesi sağlanacak.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası yangın ve tehlikeli durumlara karşı hazır durumda olacak. Acil Yardım ve Cankurtarma ekipleri, sağlık istasyonlarında yeterli personel ve ambulansla yılbaşı boyunca hizmet verecek.

ARIZALARA ANLIK MÜDAHALE

İSKİ ekipleri, su ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale etmek için hazır bekleyecek. Atık Yönetimde görevli personel nöbet usulüne göre çalışarak kenti temiz tutacak. İstanbullular her zaman olduğu gibi ihtiyaç ve şikayetlerini iletmek için 153 Çözüm Merkezi’ne ulaşabilecek.