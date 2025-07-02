Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 yılı Koruyucu Aile hizmeti performansında Türkiye birincisi oldu. Ayrıca 2024 yılı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü performans değerlendirmesinde ise Türkiye ikinciliğini elde etti. Bu başarılar, Isparta’nın sosyal hizmetler alanındaki öncü yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

İl Müdürü Hüseyin Güçlü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu başarı, ekip ruhunun, özverili çalışmanın ve gönülden verilen emeğin sonucudur. Başta Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş ve Isparta Valimiz Abdullah Erin olmak üzere, destek ve rehberlikleriyle yanımızda olan tüm liderlerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Güçlü, Ispartalı vatandaşların koruyucu ailelik konusundaki duyarlılığına da dikkat çekerek, “Gönül zenginliğiyle bu anlamlı sürece katkı sunan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü, birlikte daha iyiyiz” dedi.

Isparta’nın bu alandaki başarısı, Cumhurbaşkanlığı Koruyucu Aile Ödülü ile de taçlandırıldı. Türkiye’de yetişkin nüfusa oranla en fazla koruyucu aileye sahip il olan Isparta, bu başarısıyla örnek bir model oluşturdu.

Ödül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından, Isparta Valisi Abdullah Erin’in eşi Gülhan Erin Hanımefendiye takdim edildi. Törene İl Müdürü Hüseyin Güçlü de katıldı.

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, gelecekte de koruyucu ailelik başta olmak üzere, aile ve toplum odaklı hizmetlerde öncü olmaya devam etmeyi hedefliyor.