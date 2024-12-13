Eskişehir’de İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Anıt Park’ı ziyarete gelen vatandaşların kıl çadırda semaver çayı içmenin tadını çıkartması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı tarafından ilçe sakinlerinin ve ziyarete gelen diğer vatandaşların kullanabileceği nezih ortamlar sunulması amacıyla yürütülen projeler devam ediyor. Bu çerçevede, ilçede atıl vaziyette bulunan Anıt Park’ta başlatılan geniş çaplı dönüşüm sürüyor. Parkta ’Çocuk Sokağı’ olmak yapılan yenilikler dikkat çekerken, ziyaretçilerin güzel vakit geçirmeleri amacıyla bir kıl çadırın içi sedir oturma grupları ile donatılararak semaverde çay servisi yapılmaya başlandı.

Konuyla ilgili İnönü Belediye Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, "Başkan Hamamcı’nın bu projesi ile ziyaretçilerin sedir oturma gruplarıyla donatılan kıl çadır içerisinde semaverde çay eşliğinde unutulmaz hatıralar biriktirmeleri ve güzel vakit geçirmeleri amaçlanıyor" denildi.