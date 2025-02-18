Eskişehir İnönü Belediyesi, Esnemez Mahallesi’nde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Mahalle cami etrafından, sosyal donatı alanları, mahalle meydanı ve sokaklarda kapsamlı temizlik çalışması yapıldı. Mahalle sakinleri belediye ekiplerine ve İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’ya teşekkür etti.

İnönü Belediyesi Esnemez Mahallesi’nde detaylı temizlik yaptı. Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığına bağlı 16 mahallesinde devam eden detaylı temizlik çalışmaları kapsamında mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda mahalle meydanı, cami ve sosyal tesisler ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıldı.

Mahalle sakinleri ortak kullanma alanlarının etrafları ile sokakları da temizleyen belediye ekiplerine ve İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’ya teşekkür ettiler.