Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Aile Hekimlikleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde uygulanmaya başlanacak yeni sistemle ilgili açıklamalarda bulundu.

İl Sağlık Müdürü Bildirici’nin yapmış olduğu basın açıklamasına göre, aile hekimleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri hastanelerle dijital olarak entegre olacak. Bildirici, bu entegrasyon sayesinde aile hekimlerinin hastanelerden doğrudan tetkik isteyebileceğini dile getirdi. Bildirici, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına dayanarak, birinci basamak sağlık hizmetleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Bildirici ayrıca, 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm illerde uygulanmaya başlanacak bu sistemle, aile hekimlerinin INR, röntgen, mamografi ve yeni doğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebileceğini belirtti.

"Aile hekimleri MHRS randevularına ek olarak kendi hastalarına özel kontenjanlar da oluşturabilecek"

Bu sistemin, hastaların herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan hastanelerde tetkiklerini çektirmelerine olanak tanıyacağını ifade eden Bildirici, sonuçların ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebileceğini dile getirdi. Bildirici, Aile hekimlerinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendilerine kayıtlı hastalar için hastanelerden alabildikleri muayene randevularına ek olarak, yalnızca kendi hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanların oluşturulduğunu söyledi. Bildirici, bu düzenlemenin aile hekimleri tarafından yapılan yönlendirmelerin daha etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacağını belirtti.

"Aile hekimleri sistem üzerinden sevk ya da hekim notu oluşturabilecek, bu notlar hastanedeki hekimler tarafından görüntülenebilecek"

Aile hekimlerinin, kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden sevk ya da hekim notu oluşturabileceğini vurgulayan Bildirici, bu notların hastanedeki hekimler tarafından görüntülenebileceğini ifade etti. Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimlerin, aile hekimlerine geri bildirim notu yazabileceğini ve aile hekimlerinin bu notları kendi sistemlerinden görüntüleyebileceğini belirtti. Laboratuvar tetkiklerine yönelik olarak Bildirici, aile hekimlerinin istem yaptıktan sonra hastaya e-Nabız tarafından benzersiz bir kod paylaşacağını söyledi. Bu işlem sırasında hastaların hastanede ayrıca muayene girişi yapmasına gerek olmayacağını ifade eden Bildirici, istem tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde kodun kullanılmaması durumunda geçersiz olacağını dile getirdi.

"Aile hekimleri belirli tetkikler için sistem üzerinden randevu oluşturabilecek"

Mamografi ve yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi belirli tetkikler için aile hekimlerinin sistem üzerinden randevu oluşturabileceğini belirten Bildirici, bu sürecin kolaylaştırıcı bir adım olduğunu ifade etti. Sağlıklı Hayat Merkezleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bildirici, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimlerin, uygun gördükleri hastalarını danışmanlık hizmeti için bu merkezlere yönlendirebileceğini belirtti. Ayrıca, Sağlıklı Hayat Merkezleri personelinin bu hastalar için bilgi notları düzenleyebileceğini ve bu notların diğer basamaklardaki hekimler tarafından görülebileceğini söyledi. Bildirici, Sağlık Bakanlığı’nın bu dijital entegrasyonun sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağını ve daha etkili bir koordinasyon sağlayacağını vurguladığını ifade ederek açıklamalarını sonlandırdı.