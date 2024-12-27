Bilecik’in Pazaryeri ilçesi, Yörük kültürünün canlı temsilcisi olan Bakrazlı Yörük kadınlarının anlamlı bir ziyaretine sahne oldu. Günyurdu köyünden gelen Mine Kavak, Fatma Koç, Emine Koyun, Fadime Uz ve Asiye Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i makamında ziyaret etti.BİLECİK (İGFA) - Yöresel kıyafetleriyle göz kamaştıran ve söyledikleri mani ve türkülerle ilçenin kültürel mirasını yaşatan kadınlar, Pazaryeri ilçesi ve Yörük kültürünü tanıtma çabalarına destek veren Başkan Tekin’e teşekkürlerini iletti.

Başkan Zekiye Tekin, ziyaret sırasında duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Günyurdu köyümüzün gülleri Yörük kadınlarımız bugün bizi onurlandırdılar. İlçemizin tanıtımına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın bu kültürel emekleri, Pazaryeri’ni geleceğe taşımada çok değerli bir rol oynuyor.”

Yörük kadınları, katıldıkları etkinliklerle Pazaryeri’nin ve Yörük kültürünün tanıtımını başarıyla gerçekleştirerek hem ilçe halkından hem de çevre bölgelerden takdir topluyor. Belediye Başkanı Tekin’in bu süreçte verdiği destek, kadınların çalışmalarına güç katıyor.