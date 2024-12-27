Turhal Belediyesi, ilçe merkezindeki parkı lavanta bahçelerine dönüştürerek hem estetik bir alan oluşturmayı hem de lavanta yağı üretimiyle ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor.

Turhal Belediyesi, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Milli Egemenlik Parkı’nı lavanta bahçelerine dönüştürme çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürü Fırat Bey ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, proje ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ural, park içerisindeki iki atıl tepede yaklaşık 6 bin lavanta fidanı dikileceğini belirterek, bu alanların lavanta bahçelerine dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi.

“Buradan hoş kokular yayılacak”

Başkan Ural, "Bu bölgeleri birer lavanta bahçesine dönüştürmeyi planlıyoruz. Buradan yayılacak hoş kokuların, Müftü, Kazım Karabekir ve Yunus Emre Mahallelerine kadar ulaşmasını umut ediyoruz. Ayrıca, yakın bir bölgede inşa ettiğimiz evlendirme dairesinde nikâhları kıyılacak genç çiftler için bu alan bir fotoğraf çekim noktası olacak. Böylece, tüm Turhallılar için estetik bir mekan ortaya çıkmış olacak," şeklinde konuştu.

Ekonomik katkı ve lavanta yağı üretimi

Lavanta bahçeleri projesinin sadece estetik değil, aynı zamanda ekonomik katkı sağlamayı amaçladığını belirten Başkan Ural, Aşıklar Tepesi’nin de lavanta yetiştirilecek bir bölge olarak düzenleneceğini söyledi. Bu bölgede yetiştirilecek lavantalardan, lavanta yağı üretiminin planlandığını belirten Ural, "Özellikle Aşıklar Tepesi’nde belediyemize gelir getirecek bir lavanta türünü yetiştirmek istiyoruz. Eğer bu projede başarılı olursak, Ray ve İskele Mahallelerimizde de hoş kokularla çevreyi güzelleştirecek ve aynı zamanda belediyemize ekonomik kazanç sağlayacak bir düzen kurmayı hedefliyoruz," dedi.